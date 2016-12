Elas acreditam: crianças dão dicas para o Papai Noel na noite de Natal

Home

- 15:40

O ano foi difícil? Bom, mas o importante é não deixar a peteca cair. As crianças dão dicas para o Bom Velhinho cumprir a missão neste Natal



Adriano Pereira

São José dos Campos

Muita gente não se comportou em 2016. Principalmente aqueles que nós, adultos, escolhemos para nos representarem na esfera política. Crise econômica, guerras, catástrofes naturais e tanta coisa negativa que esse ano parece que não vai deixar saudade pra ninguém.

Mas tem uma parcela da humanidade que encontra na ingenuidade e na pureza a força necessária para enxergar a beleza do Natal. Nós fomos ouvir algumas crianças que estavam na fila para conversar com o Papai Noel de um shopping de São José dos Campos. Elas resolveram mandar alguns recados para que o bom velhinho não desanime nesse Natal.

Pedro Rodrigues, de 9 anos, por exemplo, reforçou sua crença no seu recado. “Eu acredito em você! Não ligue para o que aconteceu esse ano. No próximo você vai ficar bem feliz”. Já a jovem Jade Peniche, 9 anos, se preocupa com a saúde do Papai Noel. “Faça bastante exercício para entregar os presentes!”.

Já a pequena Maria Clara, 7 anos, sabe que o ano não foi bom. “Papai Noel, eu gosto de você. Esse ano foi muito ruim para muita gente, mas eu sei que o senhor é bom e gosta das crianças. Por isso vai ser feliz”, disse com o sorriso no rosto.

No jogo de tabuleiro da capa de O VALE deste fim de semana, Papai Noel enfrentou vários obstáculos que poderiam impedi-lo de entregar seus presentes. Mas é nas crianças que ele encontra força e vontade de seguir cumprindo seu papel, afinal, é no exemplo delas e para elas que o mundo precisa ser melhor.