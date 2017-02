Educação realiza força-tarefa para montar kits até segunda

Home

Prefeitura de São José fará maratona para montar 39.504 conjuntos de materiais escolares; aulas começam na segunda

João Paulo Sardinha

São José dos Campos

A Prefeitura de São José dos Campos realiza uma força-tarefa neste fim de semana para montar 39.504 conjuntos de materiais escolares que serão entregues aos alunos da rede municipal de ensino nesta segunda-feira, quando começa o ano letivo.

A maratona, na sede da Secretaria de Educação, teve seu cronograma definido às pressas pelo governo. A licitação-relâmpago para compra de materiais escolares ocorreu na última quinta-feira, no Paço Municipal.

As oito empresas vencedoras têm prazo de entrega dos produtos até este sábado. A expectativa é que a montagem dos kits seja concluída neste domingo, quando caminhões começam a destinar materiais às escolas de ensino fundamental.

O governo sustenta que cerca de 40 professores se prontificaram a colaborar na montagem dos conjuntos a partir deste sábado. No domingo, a Secretaria de Educação começa a levar os kits para as 47 escolas de ensino fundamental. É possível que alguma unidades recebam os materiais no decorrer da segunda-feira.

“Estou contente, pois nos meus posts [no Facebook] muita gente se habilitou a ser voluntária para ajudar a montar os kits escolares. Já temos uma equipe da Secretaria de Educação preparada, que vai trabalhar sábado e domingo. Domingo, os caminhões saem para entregar os materiais nas escolas”, afirmou Felicio.

“Eventualmente, alguma coisa pode ser distribuída na segunda-feira. Os materiais já estão chegando. Vamos acompanhar”, completou.

Entrega. O prefeito, porém, não descarta que alguma das participantes atrase a entrega das encomendas. “A gente ainda pode ter caso de alguma empresa que atrase. O que vamos fazer é tomar uma atitude rígida, porque todas as empresas que participaram sabiam a data de entrega do material. Mas a gente tem visto que os principais produtos já estão a caminho”, disse.

Os 39.504 kits terão um custo de R$ 1,2 milhão. O governo Felicio Ramuth, que previa desembolsar até R$ 1,587 milhão com a compra, conseguiu baixar esse valor em 24,3% com a realização do pregão presencial de terça-feira.