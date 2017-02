Educação da RMVale fica com nota acima da média do Estado

Home

- 09:51

Diretorias de Ensino de São José e Taubaté registram nota acima da tendência estadual no Saresp (Sistema de Avaliação e Rendimento Escolar do Estado de SP), que avalia as disciplinas de Português e Matemática



Xandu Alves

São José dos Campos

As diretorias de ensino de São José e Taubaté, que congregam 10 cidades da RMVale, superaram a média estadual em 14 de 16 notas do Saresp (Sistema de Avaliação e Rendimento Escolar do Estado de São Paulo), nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática.

As provas do Saresp foram aplicadas em 29 e 30 de novembro do ano passado a 40,2 mil alunos do 3º, 5º e 7º e 9º anos do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio em todas as escolas estaduais da região. As notas foram divulgadas este mês. Das seis diretorias de ensino do Vale, as de São José e Taubaté tiveram o melhor resultado, superando a média estadual em 14 das 16 notas avaliadas.

Na avaliação de Português, os alunos de São José só não superaram a média estadual na prova aplicada ao 7º ano do Ensino Fundamental: 220,9 (São José) contra 222,9 da média estadual. A maior diferença foi na prova de português para a 3ª série do Ensino Médio, com média de 280,7 para São José e 273, para o Estado.

Taubaté não teve avaliação nos 3º e 5º anos do Ensino Fundamental. Os alunos da diretoria de ensino superaram a média estadual em todas as provas de português e matemática, com destaque para o 7º ano, que anotaram a maior diferença: 236,6 contra 227,5.

Região. As outras quatro diretorias de ensino da região ––Jacareí, Pindamonhangaba, Caraguatatuba e Guaratinguetá–– tiveram nota melhor do que a média estadual em 17 de 32 avaliações, 53,1% do total. A diretoria de Guará, formada por 17 cidades, teve o pior desempenho do Vale: nota inferior à média em sete de 10 provas. “Avaliações como o Saresp são importantes para modificar projetos educacionais visando a melhoria do ensino”, disse o educador e psicólogo Paulo da Costa.

Ensino Médio tem avanço em São José

Estudantes do Ensino Médio das escolas estaduais da Diretoria Regional de Ensino de São José avançaram resultado do Idesp (Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo).

De acordo com a Secretaria de Educação de SP, o Idesp do Ensino Médio na regional aumentou mais do que a média estadual, saltando dos 2,61 registrados em 2015 para os 2,68, de 2016. No Estado, no mesmo período, o Idesp chegou a 2,30 contra os 2,25 de 2015. Segundo o Estado, as notas do Idesp das outras cinco regionais de ensino da RMVale ainda não foram divulgadas. Para o cálculo do Idesp são usadas as notas do Saresp em Português e Matemática, além das taxas de aprovação, reprovação e abandono.