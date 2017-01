EDITORIAL: Vitrine em xeque - 28/07

Home

Governo promove mudanças nas principais bandeiras de Carlinhos

Quatro anos.

São 1.460 dias. 35.040 horas. O equivalente a 2.102.400 minutos. Ou 126.144.000 segundos. Este é o tempo de duração do mandato de prefeito em nosso país, com a possibilidade de disputar uma reeleição.

É muito ou pouco tempo?

Para chegarmos a uma resposta, é preciso, antes de mais nada, avaliarmos a disponibilidade da palavra ‘continuidade’ no comando político de cada município. É preciso dizer: esta palavrinha, composta por 12 letras, costuma ser rara nas esferas do poder, da maior a menor instância.

É muito frequente testemunharmos políticos assumirem o poder e acabarem com as marcas do governo anterior, do adversário político. Isso pode acontecer por dois motivos: briga política ou correção de rumo.

Em São José dos Campos, desde que assumiu o Paço Municipal, em 1º de janeiro, o prefeito Felicio Ramuth (PSDB) tem mirado diversas ‘vitrines’ do governo Carlinhos Almeida (PT), que deixou a prefeitura pela porta dos fundos da história. Entre elas estão, por exemplo, as obras de reforma do Teatrão, os corredores exclusivos de ônibus, a Orquestra Sinfônica, além do BRT (Transporte Rápido por Ônibus) -- que Carlinhos anunciou, em substituição à proposta de implantação do VLT (Veículo Leve sobre Trilhos), herdada da gestão do prefeito Eduardo Cury (PSDB).

Uma parte desses projetos está sendo reavaliada pelo novo governo, com a justificativa de otimizar o funcionamento ou evitar desperdício de gastos, outra já sofreu alterações ou foi extinta. Felicio diz ter recebido um município com R$ 306 milhões em dívidas. E tem mesmo é que arrumar a casa, que herdou bagunçada e em ruínas. Caindo aos pedaços. Até aqui, teve mais acertos do que erros.

O prefeito foi eleito para mudar e não pode ter compromisso com erros do antecessor. Espera-se, porém, que o critério seja técnico, pensando no futuro da cidade, que não pode ser reconstruída de quatro em quatro anos.