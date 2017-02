EDITORIAL: Tempo é relativo - 24/02

Home

- 06:00

Câmara deve ser ágil também para votar ações de interesse público

Tic-tac, tic-tac, tic-tac...

Sempre implacáveis, os ponteiros do relógio não param, movem-se continuamente, contando segundos, minutos, dias, meses, anos, séculos e milênios. Mantêm-se inapeláveis, sem nem ao menos tirar um tempo para um breve descanso.

No entanto, diferentemente do que sugerem cronômetros, engana-se aquele vê no exercício da contagem temporal uma espécie de ciência exata. Ledo engano.

Falando em exatas, por exemplo, lembra-se daquela aula enfadonha que todos detestavam no colégio? Pois bem, ela demorava uma eternidade para passar, parecia durar horas e horas. Em compensação, quando o seu time está atrás do placar em uma final de campeonato, o tempo voa, passa rápido e correndo mais que ponta endiabrado.

Nestes casos, pode-se dizer que o tempo é relativo. Veja, por exemplo, o episódio em que a Câmara de São José deu sobrevida a 16 cargos -- sendo alguns deles com supersalários -- que deveriam ser extintos.

A votação foi vapt vupt.

Durou dois minutos e dois segundos.

Depois de o caso ser revelado por O VALE, houve uma grande pressão sobre os parlamentares, que foram criticados nas redes sociais. E a pressão surtiu efeito.

Primeiro, o Legislativo suspendeu a ação.

Depois, na sessão desta quinta-feira, apresentou um projeto para anular uma parte da resolução que garante sobrevida aos 16 cargos, recuando. O novo texto só não foi votado porque o suplente José Luís Nunes (PSD) solicitou prazo para analisar o caso.

A revogação será votada em 16 de março.

É, o tempo da votação vapt vupt não parece ser o mesmo da revogação dos cargos.

Espera-se que os projetos de real interesse da população joseense sejam apreciados com essa mesma velocidade vapt vupt.

Enquanto a revogação da manutenção dos cargos não é votada, o presidente da Câmara, Juvenil Silvério (PSDB), fica mais tempo (olha ele aí mais uma vez) com a batata-quente nas mãos. Tic-tac, tic-tac, tic-tac...