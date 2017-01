EDITORIAL: São dúvidas no ar - 24/01

Home

É preciso homologar as delações da Odebrecht, abrir a caixa-preta

Turbulência na Lava Jato.

A trágica morte de Teori Zavascki, ministro relator dos processos da Lava Jato no STF (Supremo Tribunal Federal), jogou a operação direto para o mau tempo, para dentro de nuvens carregadas de dúvidas e incertezas. Com a queda do avião em que viajava o ministro e outras quatro pessoas, ocorrida no mar de Paraty (RJ) na última quinta-feira, o Brasil se pergunta: quem vai herdar as ações do Petrolão na Corte Suprema?

Essa questão ganha contornos ainda mais dramáticos quando lembramos que estava nas mãos do ministro a decisão de analisar e homologar ou não a delação premiada de cerca de 75 executivos da Odebrecht, construtora envolvida até os ossos com o esquema de corrupção. São citados aproximadamente 200 políticos de partidos variados e dos mais altos escalões da República.

Entre os nomes citados, por exemplo, está o do presidente Michel Temer, que é acusado de pedir R$ 10 milhões para campanhas políticas, e ainda integrantes do seu círculo mais próximo, como o senador Romero Jucá e Moreira Franco, que é secretário do Programa de Parcerias de Investimento.

Além do PMDB, há ainda nomes do PSDB, do DEM, PCdoB, PDT, PMN, PP, PPL, PPS, PR, PRB, PSB, PSC, PSL, Psol, PT, PTB, PV e PTC, PTdoB, PTN, Rede e SD. Trata-se de uma indigesta ‘sopa de letrinhas’, daquelas capaz de embrulhar o estômago do brasileiro e deixar um gosto amargo na boca.

Não é à toa que o conjunto de depoimentos da Odebrecht ganhou o apelido de delação do fim do mundo. É nitroglicerina pura. A morte de Teori e a delação da Odebrecht, com o seu poder de abalar as estruturas, colocam a Lava Jato na marca do pênalti.

Até o momento, entre todas as possibilidades para indicação do novo relator, a hipótese mais satisfatória seria a presidente do STF, ministra Cármen Lúcia, homologar as delações -- Teori e sua equipe já realizavam a análise do material, durante o recesso.

Os depoimentos são como a caixa-preta da Lava Jato. É preciso abri-la, imediatamente, sem deixar dúvidas no ar.