EDITORIAL: Rombo milionário

Um rombo de R$306 milhões. Esta é a conta deixada por Carlinhos Almeida (PT) depois do período de quatro anos à frente no Paço Municipal. É o que anunciou na manhã desta sexta-feira a comissão especial criada pelo governo do prefeito Felicio Ramuth (PSDB) para realizar um ‘pente-fino’ na administração anterior, que deixou a

prefeitura pela porta dos fundos nessa virada de ano.

O número é chocante. De acordo com a comissão, o número pode ser ainda maior. Seriam 5.512 pagamentos pendentes, no mínimo, além de atraso nos repasses ao IPSM (Instituto de Previdência do Servidor Municipal). Cerca de 2.500 fornecedores estariam aguardando a regularização dos repasses. Seriam R$ 185 milhões em dívidas com fornecedores de pequeno, médio e grande porte.

Conforme caso revelado aqui, pelo excelente repórter João Paulo Sardinha, a prefeitura corre o risco de tera energia cortada. São R$ 8,7 milhões em dívidas com a EDP Bandeirante. E este é só um exemplo.

O município deve milhões de reais ainda a diversos parceiros e prestadores deserviço

-- Sabesp (R$ 2,5 milhões), Próvisão (R$ 2,4 milhões), Antoninho da Rocha Marmo (R$

1,6 milhão), SPDM (R$ 4,2 milhões) e ValeClin(R$1,3milhão).

De acordo com a comissão,o rombo corresponde ao gasto necessário para manter por

três meses a administração funcionando.

Por meio de nota, Carlinhos nega a existência de um rombo nas contas da prefeitura e

culpa a crise financeira que o país atravessa pela necessidade de ‘reprogramação de pagamentos’ a fornecedores. E mais: a gestão petista alega ter deixado R$164 milhões em caixa. Uma dúvida: se havia tanto dinheiro, porque está tudo atrasado?

Infelizmente, o buraco (ou rombo ou cratera) é mais embaixo e Carlinhos ainda parece preso a um mundo de fantasia. Fato é que o rombo nos cofres do Paço é um fantasma que vai assombrar o contribuinte joseense por muito tempo.

Carlinhos deixou a cidade noburaco.