EDITORIAL: Promessômetro - 30/12

Carlinhos e Ortiz cumprem menos da metade das promessas em quatro anos

Promessa é dívida, já diz o ditado.

E o jornal decidiu cobrar a dívida, prezado leitor, acompanhando de perto o andamento de cada uma das promessas eleitorais do petista Carlinhos Almeida e do tucano Ortiz Junior, eleitos prefeitos de São José dos Campos e Taubaté no pleito de 2012.

Para isso, criamos uma ferramenta online, chamada ‘Promessômetro’, disponível aos (e)leitores em nosso site. Nele, as promessas eram elencadas e recebiam um diferente status, de acordo com o seu andamento. Como em um semáforo, o ‘verde’ representava promessa cumprida. O ‘amarelo’, por sua vez, indicava projeto em andamento. E o sinal ‘vermelho’ mostrava o que estava só no papel, na estaca zero.

O objetivo do ‘Promessômetro’ era fiscalizar os mandato dos prefeitos e oferecer ao público a oportunidade de acompanhar os projetos. O mandato está chegando ao fim e, após quatro anos, qual será o saldo?

Batido na disputa pela reeleição, amargando uma derrota ainda no primeiro turno da disputa com Felício Ramuth (PSDB), Carlinhos deixa o Paço Municipal tendo cumprido integralmente 41% do que prometeu aos eleitores em 2012. Das 68 promessas feitas pelo petista quatro anos atrás, 28 delas foram concluídas integralmente. Outras 24 (35,2%) estão em andamento e 16 (23,5%) ficaram no papel.

Em Taubaté, Ortiz cumpriu integralmente 15% do prometido na campanha de 2012.

O tucano, que chega ao fim de seu primeiro mandato no Palácio do Bom Conselho e se manterá na cadeira por mais quatro anos, apresentou 53 compromissos eleitorais.

Desse total, oito foram integralmente cumpridos, 26 (49%) ainda estão em execução e 19 (35,8%) ou estão na estaca zero, ou já foram descartados ou não podem mais ser alcançados nesse mandato.

O ‘Promessômetro’, prezado leitor, se tornou um símbolo do jornalismo sério, crítico e imparcial que praticamos. E ele continuará na próxima gestão. Afinal, promessa é dívida. E nós vamos cobrá-la. Neste mandato, Carlinhos e Ortiz ficaram devendo.