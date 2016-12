EDITORIAL: O rio da sua aldeia - 28/12

Home

Não há rio mais belo do que aquele que corre lá atrás da sua aldeia...

Prezado leitor, como dizia o poeta Fernando Pessoa, não há nada mais universal do que o universo singular de cada um. O Tejo não é mais belo do que o rio que corre pela minha aldeia, dizia o escritor português.

A capa da edição desta quarta-feira é especial. Conceitual. Ela traz fotos de integrantes de nossa equipe e de leitores, que estão nas pontas deste processo diário de produção de notícias. Afinal, é para você que nós apuramos e redigimos o melhor conteúdo jornalístico da RMVale.

Com isenção, exatidão, ética e senso crítico, fazemos chegar às suas mãos todos os dias muitas notícias a respeito de política, de economia, do dia-a-dia das nossas cidades, lazer, cultura, esportes, Brasil e mundo. Um mundo que é imenso, mas que cabe na palma da sua mão.

Acima de tudo, caro leitor, nossa missão é a de contar histórias. Boas histórias. E traduzir em nossas páginas, com tinta da máquina e o suor do repórter, o seu rosto e retratar o cotidiano de nossa rica região. E isso de uma forma humana, sem deixar a rotina massacrante do dia-a-dia esterilizar nossas emoções. Nosso olhar.

É o que faz o repórter Xandu Alves, um dos nossos melhores contadores de história. E que hoje, de peito aberto e coração carregado de sentimentos, conta sua própria história à página 3, em um depoimento emocionante a respeito do falecimento do pai, que ocorreu na manhã deste domingo.

Trata-se de uma história pessoal que certamente é universal para muita gente, acredite. Além de prestar uma homenagem para o seu Chico, pai do nosso repórter, pensamos hoje em provocar uma reflexão, numa época tão fértil para avaliações sobre nossas vidas. Em geral, as grandes notícias que você terá não saíram na capa do jornal. Foi o casamento, nascimento do filho, etc.

Nestes dias tão conflituosos e hostis, estamos nós celebrando esse amor de manchete de jornal? Damos o espaço ideal? Com a capa de hoje, queremos mostrar que somos um jornal feito por pessoas. E para pessoas. E contamos histórias.