EDITORIAL: O que vem por aí? - 20/01

Queda de avião mata ministro e desafia o futuro da Lava Jato

A notícia da queda do avião que transportava o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Teori Zavascki, correu o mundo na tarde de ontem. A morte do relator da Lava Jato, em Paraty, choca ainda mais pelo papel destacado que o juiz tinha nas investigações contra a corrupção.

Teori Zavascki analisava nesta semana os acordos de delação premiada dos executivos da Odebrecht. Ao todo, 77 executivos citaram políticos de partidos variados e outros diretores das empresas investigadas pela Operação. A expectativa é que a colaboração da empreiteira caia como uma bomba em Brasília.

Com a queda do avião, o efeito é imediato: haverá atraso na homologação da colaboração premiada. Nessas delações, seriam mencionados o presidente Michel Temer (PMDB) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), além de outros figurões, como Aécio Neves (PSDB).

Espera-se que, mesmo com a morte do ministro, a Lava Jato mantenha seu ritmo de trabalho. Não pode haver, em hipótese alguma, manipulação. Seja em julgamentos, seja na substituição do relator, a ser indicado por Temer.

Eis aí um ponto polêmico no regulamento do Supremo. O ministro indicado pelo presidente da República vai herdar a relatoria da Operação. A sociedade brasileira espera que a ministra Carmem Lúcia, presidente do STF, tome uma outra atitude, também amparada no regulamento do Supremo: a de redistribuir o caso para outro ministro, se julgar necessário.

Teori morre em meio à tarefa mais importante de sua carreira. A queda do avião, portanto, precisa ser investigada com a mesma celeridade com que o ministro vinha comandando a Lava Jato.

Que seja assim ou todo o esforço do relator da investigação terá sido inócuo. A esperança é que, sob nova relatoria no Supremo, a operação termine com todos os culpados punidos. Caso contrário, mais uma vez, veremos ações prescritas na Justiça e políticos ilesos.