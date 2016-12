EDITORIAL: O papel do jornal - 31/12

Home

- 06:49

Produção de conteúdo confiável é farol em mar de desinformação

Qual é o papel dos jornais?

Há quem diga, caro leitor, que eles servem é para embrulhar peixe ou como um improvisado banheiro para nossos queridos cachorros e gatos. Ledo engano. Existe neste raciocínio uma falha básica, lógica e elementar.

Afinal, o que produz um jornal?

Papel que não é, obviamente. Nós, prezado leitor, produzimos informações. Ponto. Ela chega a você em diferentes plataformas: no papel, celular, tablet, computador...

Produzimos informações de qualidade.

E ela está na cabeça do leitor, fixada, e não no papel que embrulha o pescado na feira. Cada dia mais, em um mundo hiper-conectado, somos todos bombardeados por uma avalanche de informações -- de boa e de má qualidade. Principalmente, como sua timeline não deixa mentir, de baixa qualidade.

Nos EUA, por exemplo, notícias falsas interferiram decisivamente na escolha do voto e na eleição de Donald Trump. Por aqui, caro leitor, as 10 notícias falsas mais lidas sobre a Lava Jato tiveram mais alcance nas redes sociais que as 10 verdadeiras. O Facebook estuda, inclusive, um conjunto de medidas para tentar deter essa verdadeira praga da desinformação.

Pesquisas recentes apontam que os jornais impressos são os veículos de comunicação com maior credibilidade. Em meio a esse maremoto de informações de baixa qualidade (seja de apuração, redação ou, então pior, de confiabilidade), cabe ao jornalismo sério a missão de ser um farol e um porto seguro. É o que fazemos.

Apostamos em conteúdos exclusivos para a edição em papel, assumindo o protagonismo editorial nesta região tão importante do maior estado brasileiro. No entanto, é mais do que isso. Somos mais do que um jornal impresso. Nós temos inovadores e diversificados produtos em nosso site e nas redes -- apenas em dezembro, atingimos 3 milhões de leitores no Facebook, por exemplo.

E com independência e verdade.

Qual o papel do jornal? Ser imprescindível.

E 2017 terá muito mais. Feliz ano novo!