EDITORIAL: O estado paralelo - 12/01

Home

- 13:34

Das cadeias, facções criam estado paralelo que aprisiona nosso país



Um estado paralelo.

Ontem, ao discursar em Brasília a respeito dos investimentos do governo na segurança, o presidente Michel Temer afirmou que facções criminosas como o PCC (Primeiro Comando da Capital) constituem-se quase ‘uma regra de direito fora do Estado’.

Depois de afirmar que a matança nos presídios do Norte do Brasil era um ‘acidente’, o presidente disse que a ‘pavorosa matança’ é realizada por esses criminosos com base em ‘códigos próprios’.

Dizendo-se ‘surpreso’, Temer, que é ex-secretario de segurança pública de São Paulo, declarou que o avanço dessas organizações ‘preocupa a nação como um todo’.

“Veja que eles têm até preceitos próprios e, pra surpresa nossa, até quando fazem aquela pavorosa matança, o fazem baseado em códigos próprios. Então, essa é uma questão que ultrapassa os limites da segurança, para preocupar a nação como um todo”.

De fato, facções criminosas como o PCC e o CV (Comando Vermelho), aproveitando-se da reiterada omissão do poder público, transformaram-se em estados paralelos.

E nisso não há surpresa alguma.

O PCC, por exemplo, mantém uma série de regras rígidas, impostas a seus membros e também para quem vive nas áreas controladas pela facção, geralmente na periferia da cidade, em bairros com uma forte presença do tráfico. Instituiu nessas áreas o próprio ‘tribunal’, que julga e prevê até a pena de morte em casos extremos.

No Vale do Paraíba, região que é o ‘berço’ do PCC, o governo do Estado transferiu os presos ligados a facções rivais, mantendo-os isolados em cadeias neutras localizadas em outras regiões de São Paulo.

É o que revela reportagem exclusiva publica na edição de hoje. A meta é evitar episódios de violência contra os inimigos do Comando. Uma medida acertada e que pode ter evitado massacres no sistema prisional de SP.

Os episódios recentes não deixam dúvida: as facções estão fora de controle (do estado). Das celas, elas criaram o estado paralelo que aprisiona o cidadão de bem.