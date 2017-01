EDITORIAL: O Brasil a limpo - 31/01

Home

- 06:00

Delação premiada da Odebrecht é vital para passarmos país a limpo

Domingo à noite.

Enquanto esperava o horário do voo que o transportaria de Nova York ao Rio de Janeiro, o empresário Eike Batista atendeu rapidamente um pequeno grupo de jornalistas. Ele, que já foi um dos homens mais ricos e poderosos do mundo, agora estava foragido e estava pronto para apresentar-se para a Justiça. Para conhecer o xilindró.

Acusado de participação central no corrupto esquema envolvendo dezenas e dezenas de milhões de reais e Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro, ele foi questionado a respeito d</CW>a importância dessa série de investigações no país. ‘É hora de ajudar a passar as coisas a limpo’, disse Eike.

Horas mais tarde, precisamente às 9h54, o empresário desembarcou no Rio e foi preso pela Polícia Federal, pelo crime de lavagem de dinheiro -- o dinheiro do esquema de corrupção. Com cabelo raspado e roupa de presidiário, ele foi levado para uma cela comum no presídio de Bangu 9.

Proprietário do grupo EBX, Eike é conhecido pela mania de adicionar um ‘x’ no fim do nome de seus empreendimentos. Ironicamente, a letra ‘x’ é também um dos termos usados para designar ‘cela’, na gíria adotada dentro do sistema prisional.

Paralelamente, também pela manhã, outra informação de destaque dividia as manchetes em nosso site e fazia referência à Operação Lava Jato: a presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Cármen Lúcia, decidiu homologar a delação premiada da Odebrecht -- já apelidada de ‘a delação do fim do mundo’, por seu teor bombástico.

Ao todo, são 77 executivos e ex-funcionários da construtora que citaram a participação de mais de 200 políticos no esquema de corrupção. Os mais de 800 depoimentos da ‘delação do fim do mundo’ atingem frontalmente o presidente Michel Temer, aliados do primeiro escalão do Planalto e lideranças do PSDB, PT e ainda de outras siglas.

É uma lista apartidária. Democrática.

Espera-se que essa delação contribua para o fim de um nojento mundo de corrupção.

Sim, Eike. É hora de passar o país a limpo.