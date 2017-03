EDITORIAL: O bobo da corte - 03/03

Home

- 06:00

Em meio ao castelo de corrupção, brasileiro se cansou de ser o bobo

Com guizos em seu chapéu bizarro e vestido com roupas coloridas e exóticas, o bobo circulava livremente pela corte entretendo o rei e a rainha, além do séquito que orbitava o casal real. Tinha como missão divertir, levar risadas à monarquia. Muitas vezes era o único ali que podia, com o humor, criticar sua alteza e ainda continuar vivo para contar história.

Era atrevido e sagaz, apesar de ser tratado como um tolo ou maluco.

O bobo da corte também dançava, declamava poesias e tocava instrumentos. Ele, que viveu nos reinos europeus durante a Idade Média, teve como origem o Império Bizantino, e no fim das Cruzadas tornou-se figura comum nas cortes europeias.

Hoje, séculos mais tarde, sua figura é usada em expressões populares, quando nos referimos a um palhaço, alguém que se dedica a entreter os poderosos. Esta expressão, por sinal, foi utilizada nesta última quarta-feira pelo empresário Marcelo Odebrecht em seu depoimento ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral), no processo que apura o uso de caixa 2 na chapa Dilma Rousseff-Michel Temer na campanha presidencial de 2014.

A suspeita é de que houve abuso de poder político e econômico na disputa presidencial, vencida pela chapa. “Eu não era o dono do governo, eu era o otário do governo. Eu era o bobo da corte do governo”, declarou Odebrecht ao ministro Herman Benjamin, relator da ação que pode levar à inelegibilidade de Temer.

Preso desde o mês de junho de 2015, após operação da Lava Jato, Odebrecht afirmou que o contato com o alto escalão do governo era próximo, assim como as irregulares doações para campanhas, feitas pela Odebrecht e também outras empreiteiras.

Com a rainha já caída e o rei nu, o tabuleiro do xadrez político promete ser abalado em breve, com as chamadas delações do ‘fim do mundo’ -- realizadas por 77 executivos e ex-funcionários da Odebrecht.

Nesse castelo de corrupção, o brasileiro já se cansou de ser o bobo da corte.