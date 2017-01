EDITORIAL: Mortes na região - 25/01

Home

- 06:00

O que ‘gritam’ os índices criminais? Que a RMVale é a mais violenta de São Paulo

O que dizem os números?

Há quem afirme que eles são frias representações matemáticas, os símbolos que utilizamos para definir quantidades, medidas, ordens, etc. É o que diz o dicionário.

Porém, com o perdão da repetição, o que dizem os números?

No Vale do Paraíba, a região mais violenta de São Paulo, os números gritam. Berram. Bradam a plenos pulmões. Denunciam um quadro triste e assustador, que põe a região disparada no primeiro lugar do ranking de homicídios no interior paulista.

Em 2016, foram 428 vítimas de homicídio e 26 de latrocínio no Vale, uma alta de 10,3% e 52,94%, na comparação com o já violento ano de 2015. São dados oficiais. A segunda região mais violenta do interior, no índice de homicídios, é Ribeirão Preto. E ela teve 271 vítimas -- são 157 a menos. O Vale tem o mesmo índice que a soma dos homicídios das regiões da Baixada Santista e Campinas. É muita coisa.

Proporcionalmente, na relação de casos a cada grupo de 100 mil habitantes, a RMVale tem uma taxa de homicídios que supera a capital e a Grande São Paulo. E muito. O Vale registra a taxa de 17,64 homicídios por 100 mil habitantes, já a capital tem 7,78 e a Grande São Paulo 8,99.

O que dizem os números?

Como um termômetro, os índices de criminalidade mostram que a nossa região sofre de uma epidemia de violência. A febre está nas alturas e o remédio ministrado até aqui não está surtindo efeito. O quadro se agrava dia a dia, apesar do esforço das tropas -- elas já enxugam gelo diariamente, lutando contra falta de efetivo e outros recursos.

O que dizem os números?

Enquanto o Estado tem redução no número de homicídios, celebrando a menor taxa em 16 anos, o Vale pede socorro.

Não se pode admitir mais que a região seja, ano após ano, o ‘patinho feio’ da segurança pública paulista. Por que, diante do quadro descrito, a RMVale não é prioridade? Quantos mais terão que morrer para que os números sejam ouvidos?