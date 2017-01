EDITORIAL: Mapa da violência - 27/01

Home

- 06:00

Ranking de homicídios mostra que a RMVale vive uma crise de segurança

O mapa da violência.

Traçado com base nas estatísticas oficiais, divulgadas pelo governo estadual mensalmente, o ranking dos homicídios nas cidades do interior de São Paulo aponta diretamente para a RMVale -- disparadamente a área mais violenta do Estado.

O Vale do Paraíba reúne 16 dos 100 municípios que registraram mais vítimas durante o último ano. E mais. A maioria delas está na metade de cima da tabela. São 5 cidades no ‘top 10’ e um total de 10 no ‘top 30’.

A relação mostra São José dos Campos em 2º lugar, atrás apenas de Campinas, com 77 vítimas de homicídio. Já Taubaté e Jacareí se posicionam em 4º e 6º, respectivamente, com 53 e 47 mortes. Pindamonhangaba e Lorena estão em 9º e 10º, com o índice de 34 e 30 homicídios registrados. Na relação dos 30 mais violentos, Ubatuba (15ª), São Sebastião (16º), Caraguatatuba (19º), Guaratinguetá (24º) e ainda Tremembé (28º) completam a participação do Vale do Paraíba, aponta o ranking.

A situação é gravíssima.

Tremembé, por exemplo, uma cidade com 38 mil moradores, registrou no ano passado 19 homicídios -- é o mesmo número de vítimas de Santos, município que tem mais 430 mil habitantes.

Entre as 10 regiões do interior, o Vale está disparado na frente. Entre janeiro e dezembro, a região teve 428 homicídios -- 10,3% mais que em 2015 (388) -- e 26 latrocínios -- 52,94% a mais que em 2015 (17).

Acredite, o número de homicídios é igual à soma das regiões de Campinas e da Baixada Santista. Proporcionalmente, se comparada a relação de casos por habitantes, nós temos aqui na RMVale o dobro da taxa de homicídios da capital e Grande S. Paulo.

Como explicar isso? Ainda mais enquanto o Estado celebra ter atingido a menor taxa de homicídios em 16 anos?

Tendo esse guia em mãos, cabe ao governo do Estado agora passar a tratar o combate à violência no Vale como prioridade. Só assim veremos essa epidemia de assassinatos ser riscada do mapa.