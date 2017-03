EDITORIAL: Fiscal das leis - 18/03

Home

- 06:00

Como avaliar a produtividade do Poder Legislativo? Como analisar o desempenho do vereador em plenário? Há diversas formas, mas uma delas é verificar a qualidade dos projetos protocolados na Casa.

Balanço publicado por O VALE na edição deste fim de semana ajuda o leitor nesta missão. Dos 89 projetos de lei apresentados pelos parlamentares de São José desde janeiro, um total de 25% se refere a ‘perfumaria’. Em política, o termo significa proposta de baixo impacto na vida da cidade. Na lista de textos em tramitação existem, por exemplo, projetos que instituem o Dia Municipal da Conscientização da Atrofia Muscular Espinhal ou Dia da “Valecomics”.

Tirando as propostas de nome de rua ou data no calendário oficial, os temais que dominam no Legislativo estão relacionados a saúde (14), causa animal (9) e manutenção da cidade (8). Vale destacar, no entanto, que na administração da cidade, o vereador é o poder legislativo. É ele quem geralmente propõe os projetos de lei de abragência municipal.

Esta análise da reportagem, portanto, é bastante válida. Mas não a única. O vereador, além de propor leis para melhorar a cidade, deve fiscalizar o poder executivo. Cabe a ele fiscalizar as contas públicas e todas as ações da prefeitura. Nem todo vereador com baixa produtividade na apresentação de projetos é um mau fiscalizador. E vice-versa. A reportagem da página 4, portanto, foca em uma das missões do parlamentar. As demais atribuições são mais exploradas em outras reportagens sobre a Câmara de São José.

Uma rápida pesquisa nos arquivos de O VALE permite ler matérias relacionadas à fiscalização de obras públicas realizada pelos vereadores ou votações polêmicas no plenário da Casa. Além disso, é importante ressaltar que o eleitor precisa se manter atento ao trabalho de seus representantes, questionando-os em suas redes sociais ou indo até a Câmara. Só assim iremos elevar o nível da política.