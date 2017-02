EDITORIAL: Estamos de olho - 02/02

Home

- 06:00

Nova ferramenta vai fiscalizar a atuação dos vereadores no Vale

A cena se repete.

Segura uma criança no colo aqui, tira uma foto ali, promete uma obra acolá e entrega, com aquela cara de melhores amigos, mais um santinho nas mãos do eleitor, na desesperada tentativa de obter mais um voto na disputa por uma vaga na Câmara.

A cada quatro anos, candidatos a vereador batem à porta do eleitor, prometendo mundos e fundos. Comprometem-se até com o que não é nem da alçada do parlamentar. Não importa. Na corrida eleitoral, a verdade é item raro, quase em extinção.

Depois da eleição, como repetem os eleitores, os políticos quase não dão as caras.

Mas o que os representantes da população têm feito? Como eles têm votado? Aquela promessa foi cumprida? Reajuste nos próprios salários: seu candidato foi favorável? Quantos e quais vereadores respondem a processos? Qual é o patrimônio declarado de cada um dos parlamentares?

Para ajudar o leitor a acompanhar de perto e fiscalizar o trabalho das Câmaras de São José dos Campos e Taubaté, o jornal lança hoje uma nova ferramenta online, em nosso site: ‘Acompanhe o seu vereador’.

Por meio dela, o leitor terá acesso a todos os dados sobre os parlamentares das duas maiores cidades da RMVale.

A ferramenta trata-se de um desdobramento do ‘Promessômetro’, lançado no governo passado para acompanhar, fiscalizar e cobrar de Carlinhos Almeida (PT) e Ortiz Junior (PSDB) o cumprimento das promessas feitas aos eleitores. Com a nova legislatura, o nosso ‘Promessômetro’ já foi lançado, está no ar com os compromissos assumidos para o segundo mandato do tucano em Taubaté e também pelo governo Felicio Ramuth (PSDB) em São José.

A fiscalização do poder público, de maneira imparcial, está em nosso DNA.

Além de informar com qualidade, precisão e independência, temos a missão de ajudar o leitor a fiscalizar seus representantes.

Afinal, promessa é dívida. E nós estamos aqui para cobrar. Estamos de olho.

E você, já fiscalizou seu vereador hoje?