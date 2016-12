EDITORIAL: Emprego no Vale - 22/12

Home

Diagnóstico traçado pelo Seade sobre o mercado é preocupante



O diagnóstico é aterrorizador.

O mercado de trabalho no Vale do Paraíba, em meio à crise econômica que põe o país de joelhos, parece terra arrasada. As vagas de emprego formal são fechadas em ritmo alucinante, caro leitor, lançando homens e mulheres na longa fila do desemprego.

Só na região de São José, foram fechados aproximadamente 40 mil postos de trabalho entre janeiro de 2014 e outubro de 2016 -- são, mais precisamente, 39.179 vagas de emprego fechadas no período. Só para se ter uma ideia, esse número supera a população de 24 das 39 cidades da RMVale.

Os dados são oficiais, do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho. Nesse período, desde o início do agravamento da crise, só na cidade de São José foram mais de 19 mil vagas perdidas. Em Taubaté outras11.521 e em Jacareí mais 1.221.

Reportagem publicada na edição de hoje à página 3, do repórter Xandu Alves, revela o raio-x do mercado de trabalho na região. O diagnóstico foi traçado pelo Seade (Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados) e aponta a indústria como setor mais afetado pela crise no Vale do Paraíba, historicamente um dos principais polos do setor.

O Seade mostra ainda que ocupações menos exigentes de especialização e escolaridade e com maior rotatividade no mercado de trabalho tiveram melhor saldo de emprego, como faxineiro, atendente, e outras.

Desde o início da gestão do prefeito cassado Carlinhos Almeida (PT), no começo de 2013, o saldo é de -20.959 postos de emprego no município. Taubaté, governada pelo prefeito Ortiz Junior (PSDB), teve saldo de -11.841 vagas. Essa conta inclui dados até outubro de 2016, do Caged.

É fato, caro leitor, que a crise é nacional e a região sofre impacto considerável. Porém, existe sim uma parcela de culpa das administrações municipais, que precisam criar alternativas à economia local, ainda escorada na indústria. É hora de diversificar. É hora de arregaçar as mangas, porque vai dar bastante trabalho.