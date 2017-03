EDITORIAL: Em banho-maria - 17/03

Home

- 06:00

Ritmo na Câmara de São José varia conforme os interesses da casa



É comum ouvir a população reclamando da morosidade da Justiça. Tem razão. A mesma morosidade tem sido verificada no Poder Legislativo, que carrega o dever de promover justiça. Curioso notar, porém, é que esses nobres parlamentares sabem ser rápidos quando consideram necessário.



Um exemplo aconteceu em fevereiro deste ano, na Câmara de São José dos Campos. Em apenas dois minutos, em votação conduzida no atropelo, os vereadores garantiram sobrevida a 16 cargos previstos para serem extintos no Legislativo.



Projeto da Mesa Diretora, que não constava na pauta de votação, foi incluído às pressas e apreciado em apenas dois minutos. Detalhe: com apenas sete vereadores no plenário da Casa.



A repercussão foi imediata após a divulgação do caso por O VALE. Parlamentares foram pressionados em suas bases eleitorais. Sentiram o peso das redes sociais. Tentaram, em vão, justificar ato tão vergonhoso cometido contra a população.



Dias depois, o experiente presidente da Câmara, Juvenil Silvério (PSDB), encabeçou a proposta de revogar a resolução votada na calada da noite, no estilo vapt-vupt. Segundo o tucano, a proposta iria a plenário ontem. Pois bem, prezado leitor, nada aconteceu.



O projeto, que parece pouco interessante à Mesa Diretora, está em banho-maria. Ninguém fala sobre o assunto. Virou tema proibido no Legislativo. Para aprovar, foi no estilo vapt-vupt. Para corrigir o erro cometido, impera a morosidade.



Os vereadores talvez acreditem que, ao se calarem e deixarem o projeto de anulação em banho-maria, provoquem o esquecimento do eleitor. Afinal, em meio ao momento turbulento da política brasileira, os fatos são sobrepostos com velocidade cada vez maior. As notícias de Brasília são cada vez mais atemorizantes.



Saibam, nobres vereadores, que acompanhará diariamente o andamento deste projeto dos ‘supersalários’ e de outros que atentem contra o bom-senso.