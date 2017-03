EDITORIAL: É preciso avançar - 14/03

Home

Investigações da lava jato devem seguir até o final, doa a quem doer

Tendo o formato original similar ao de um avião, Brasília vive tempos de turbulência. E das fortes, daquelas com direito a trovoadas, céu carregado e preocupação no ar. E, ao que tudo indica, a tendência é de que a crise se agrave ainda mais.

Esta semana, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, vai encaminhar para o STF (Supremo Tribunal Federal) a temida lista contendo a primeira leva de políticos citados na ‘delação do fim do mundo’ -- o conjunto de depoimentos prestados pelo grupo de 78 ex-funcionários e executivos da empreiteira Odebrecht.

A lista vai abalar ainda mais as estruturas e vai atrapalhar os planos de voo do Palácio do Planalto. Estima-se que a relação reúna cerca de 80 políticos, incluindo alguns dos mais importantes homens do governo do presidente Michel Temer (PMDB).

Certamente, depois de sua divulgação, essa lista vai provocar baixas sensíveis dentro do governo, aumentando a turbulência administrativa e política que acompanha o avião brasiliense há muito tempo, desde o início da profunda crise que culminou no impeachment de Dilma Rousseff (PT).

Com medo, a classe política brasileira ligada ao escândalo da Lava Jato tenta se safar do encontro com a Justiça, agindo sorrateiramente nos bastidores, como ratos percebendo que o navio está afundando.

E neste cenário, há vozes que se levantam argumentando que o aprofundamento das investigações da força-tarefa do MPF (Ministério Público Federal) sobre o Petrolão provocam instabilidade política, gerando, consequentemente, o agravamento da crise econômica no país.

Com esse mesmo pensamento, nos bastidores há quem defenda que o julgamento a respeito das contas da chapa Dilma-Temer seja deixado para 2018, quando o país vai à urna escolher seu novo presidente.

Este raciocínio torto culpa o carteiro pelas más notícias trazidas na correspondência. É preciso sim ir até o fim e passar o Brasil a limpo. Doa a quem doer. É hora de conhecermos a caixa preta (ou 2?) deste avião.