EDITORIAL: Domínio do medo - 05/01

Massacre em Manaus traz à tona debate sobre o sistema prisional

Taubaté, dia 31 de agosto de 1993.

Depois de um jogo de futebol, um grupo de presos se reúne em uma cela do Piranhão, pavilhão anexo da Casa de Custódia. Estava criado então o PCC (Primeiro Comando da Capital), nascido à época como o ‘sindicato dos presos’ e afirmando lutar contra a ‘opressão carcerária’. No estatuto, redigido naquelas celas, os bandidos se referiam à unidade como um ‘campo de concentração’ e uma ‘fábrica de monstros’.

Com o passar dos anos, a facção venceu os muros e grades do sistema penitenciário e, com um regime de violência e medo, chegou às ruas de São Paulo. Passou a controlar o tráfico de drogas, hoje seu carro-chefe, e ainda outras modalidades criminosas, como assaltos e sequestros.

Como uma demonstração de força, o grupo realizou megarrebeliões, atentados contra inimigos (a morte de José Ismael Pedrosa, ex-diretor da Casa de Custódia, ocorrida no centro de Taubaté, em 2005, é exemplo disso) e contra as forças do Estado, em maio de 2006, com dezenas de vítimas.

Depois de se espalhar por todo o Estado, a organização criou um plano de expansão e hoje está presente em todos os estados do Brasil e também no exterior. Transformou-se em uma ‘multinacional’ do crime organizado. Chega até mesmo a impor a sua lei própria em suas ‘quebradas’.

O modelo de atuação do PCC foi replicado em todo o Brasil. São megarrebeliões aqui, ataques a policiais ali e ônibus queimados acolá. Uma ditadura de violência e medo.

Neste início do ano, entre os dias 1 e 2, uma rebelião em Manaus terminou com 56 presos mortos -- a maioria era ligada ao PCC.

O massacre foi comandado pela FDN (Família do Norte), ligada ao Comando Vermelho, que disputa a chefia do tráfico naquela área. O caso trouxe à tona o debate sobre o sistema prisional brasileiro e o poder que o crime organizado insiste em demonstrar.

Depois de quase 25 anos do Carandiru, um dos pivôs do surgimento do PCC somente um ano depois, pouca coisa mudou.

E os monstros estão mostrando a cara.