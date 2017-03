EDITORIAL: Discurso efetivo? - 30/03

Home

- 06:00

Espera-se que realmente o Vale se torne prioridade na segurança

Prioridade.

No dicionário, a palavra representa aquilo que está em primeiro lugar. O vocábulo foi usado esta semana pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB), durante visita ao Vale do Paraíba, para definir o espaço ocupado pela região nos esforços para redução dos índices criminais no estado. Prioridade.

Não é para menos.

A RMVale é, de longe, a região mais violenta em todo o Estado, liderando os rankings tanto de homicídio quanto de latrocínio (o crime de roubo seguido de morte).

No primeiro bimestre, segundo as estatísticas da Secretaria de Segurança Pública, a RMVale registrou 58 homicídios e 6 latrocínios. No Estado, fica atrás, nos números absolutos, apenas da capital e Grande São Paulo no Estado -- porém, na proporção de casos por 100 mil habitantes, a região tem um índice mais alto: são 17,45 em cada 100 mil habitantes, contra 7,46 e 9,13 na capital e na Grande São Paulo.

No ranking de homicídios do interior, Campinas é a vice-líder: são 57 homicídios e 4 latrocínios. Depois aparecem as seguintes regiões: Sorocaba (45 homicídios/ 3 latrocínios), Ribeirão Preto (42/2), Baixada Santista (33/2), Piracicaba (30/4), Bauru (27/5), São José do Rio Preto (20/2), Presidente Prudente (13/1) e Araçatuba (8/1).

A distância para os altos índices do Vale é abismal. Alckmin prometeu que a RMVale receberá o maior reforço de efetivo policial, para cobrir os clarões existentes nas fileiras da Polícia Militar e Polícia Civil. “O Vale e o Litoral Norte vão receber o maior número de efetivo, porque precisam. Nós estamos concentrando esforços aqui para reduzir os índices, que são altos na região”, disse o governador.

Ao todo, 442 novos policiais recém formados na academia de polícia serão distribuídos para delegacias de todo o Estado. É um avanço. Até aqui, apesar dos índices elevados, o Vale era tratado como o ‘patinho feio’ da segurança. Espera-se que esse discurso de Alckmin, que coloca a região como prioridade, seja realmente efetivo.