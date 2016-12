EDITORIAL: Dinheiro no bolso - 29/12

Home

Governo Felício deve assumir um município com rombo financeiro

‘Adeus ano velho! Feliz ano novo! Que tudo se realize no ano que vai nascer! Com muito dinheiro no bolso! Saúde pra dar e vender!’

Caro leitor, todos conhecem de cor e salteado esta velha cantiga de réveillon, que todo ano é entoada nesta época do ano. Como será 2017?

Para Felício Ramuth (PSDB), prefeito eleito de São José dos Campos, que assumirá o cargo no próximo dia 1º, o ano promete ser duro. É que a próxima gestão terá que lidar com essa herança maldita do governo Carlinhos Almeida (PT), que entrega a prefeitura completamente quebrada.

Podemos dizer que o petista passa o bastão com ‘(muito) pouco dinheiro no bolso’ e a ‘saúde pra dar (dor de cabeça) e dever’ -- os atrasos no pagamento a fornecedores provocou este mês a paralisação no serviço do Valeclin e Próvisão, além de ameaçar parar o HM (Hospital Municipal).

Com vários problemas deixados por Carlinhos, que enfrenta um inferno astral daqueles (foi cassado, citado na delação da Odebrecht e tornou-se réu no processo dos kits escolares), podemos dizer duas coisas sem ter medo de errar: o petista poderia aproveitar o réveillon para se benzer e tirar essa ‘zica’ e o prefeito eleito vai ter muita dificuldade para ‘que tudo se realize’ em 2017.

Com que dinheiro?

O tamanho do rombo nos cofres públicos a sociedade joseense só vai começar a entender a partir de janeiro. A impressão que se tem é que o Paço Municipal foi transformado em um castelo de cartas, que está pronto para desmoronar. Está por um fio.

Como Felício vai conseguir lidar com esse tsunami de dívidas (até a conta de energia e água está atrasada) e ainda tirar do papel as promessas de campanha? Primeiro vai ser preciso traçar um diagnóstico preciso do real quadro financeiro, para depois tentar colocar a casa em ordem. Vai dar trabalho.

Ao que tudo indica, caro leitor, o fantasma do governo Carlinhos ainda vai atormentar o Paço por anos, principalmente em 2017, um ano que terá pouco dinheiro no bolso.