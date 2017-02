EDITORIAL: De olhos abertos - 22/01

Home

- 06:00

Manutenção de ‘supercargos’ foi suspensa, mas risco bate à porta

Uma reunião a portas fechadas, na noite de ontem, freou o avanço do projeto de manutenção de 16 supercargos previstos para serem extintos no Legislativo. O caso foi revelado pela reportagem de O VALE na edição desta terça-feira.

Sob pressão popular, o comando da Casa suspendeu por tempo indeterminado a publicação do projeto aprovado na quinta-feira passada e que garante sobrevida a esses cargos que estavam com os dias contados.

A publicação do vídeo da votação relâmpago, feita às pressas, em apenas dois minutos e com o plenário vazio, repercutiu negativamente nas redes. Para evitar desgaste, o presidente do Legislativo, Juvenil Silvério (PSDB), convocou os integrantes da Mesa Diretora para uma reunião de emergência. Achou por bem suspender a matéria para análise da assessoria jurídica.

Essa decisão, por si só, prova que o projeto votado na calada da noite vai na contramão de outras reformas administrativas, que, em tempos de crise, pregam o enxugamento da máquina. O próprio prefeito Felicio Ramuth (PSDB) dá exemplo ao extinguir cargos no Executivo.

Cabe ressaltar que Juvenil apenas suspendeu a publicação da resolução. A melhor decisão seria revogá-la. Do modo que foi feito, o tucano poderá publicar a matéria no Boletim do Município a qualquer momento, quando o assunto esfriar.

À população, fica o alerta para cobrar do presidente do Legislativo a revogação do texto aprovado em plenário sem qualquer tipo de debate. A expectativa é que na sessão desta quinta-feira, destinada à votação de projetos, o erro seja sanado definitivamente. Para isso, basta que seja feita a revogação da matéria aprovada na semana passada e um novo texto seja apresentado, sem o artigo que dá sobrevida aos 16 supercargos.

A manobra da semana passada colocou um problema no colo de Juvenil Silvério. Os próximos dias irão testar a capacidade do tucano de resolvê-los do jeito certo.