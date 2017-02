EDITORIAL: Custo da Câmara - 28/03

Home

Levantamento mostra que custo do Legislativo anda muito pesado

Quanto custa cada vereador?

Para responder a pergunta, nossa reportagem esmiuçou as contas do Poder Legislativo de São José dos Campos e Taubaté.

Mensalmente, os parlamentares joseenses custam $ 45.550,96 -- incluindo neste cálculo o vencimento dos 21 vereadores (o valor é de R$ 10.173 por mês) e ainda o salário de seus assessores (são nove em cada gabinete, com salário de até R$ 6.000).

Já em Taubaté, manter cada vereador custa R$ 26.701,92 por mês. Cada um dos 19 parlamentar recebe salário de R$ 8.363,90. São quatro assessores, com salários variando entre R$ 3.447,45 (assessor parlamentar 1) e R$ 5.635,65 (chefe de gabinete).

Somados os salários dos vereadores e assessores em São José, os gabinetes parlamentares chegam ao custo conjunto de R$ 956.570,16 mensais e R$ 11,4 milhões por ano. O impacto dos 19 gabinetes em Taubaté é de R$ 507.336,48 ao mês e R$ 6 milhões anuais, aproximadamente.

O valor poderia ser ainda maior. As cifras levam em conta apenas os salários, sem as cotas oferecidas para os parlamentares de São José e Taubaté, como, por exemplo, as cotas de combustível, telefonia e material de escritório, entre outras.

Os contribuintes taubateanos pagam a cada um de seus 19 vereadores, por exemplo, a bagatela de R$ 1.000 mensais como cota de telefone e mais R$ 600 de celular, além de 600 litros de combustível, outros R$ 500 para correspondências, oito (oito!) diárias de viagens (com valores entre R$ 1.470,56 a R$ 2.205,84), entre outras contas.

Está caro, não é?

A polêmica dos supersalários e da votação vapt vupt na Câmara de São José, levantada pela reportagem de O VALE, provocou uma forte reação em cadeia, como a promessa de ajustes na estrutura da Casa.

É mais do que necessário.

Hoje, apesar de pouco produtivos e falhos na fiscalização do Executivo, o Legislativo das duas maiores cidades do Vale do Paraíba é caro, pesa no bolso do contribuinte.

E não vale quanto pesa.