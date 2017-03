EDITORIAL: Crise no emprego - 07/03

Home

Região começa ano com saldo pior do que o registrado um ano atrás

Ano novo, crise velha.

O ano começou com o fechamento de mais 2.185 postos de trabalho na RMVale, segundo os dados oficiais divulgados na última sexta-feira pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho. O número é 58,5% maior do que o saldo registrado no mês de janeiro do ano passado (-1.378).

No total, a região do Vale do Paraíba registrou 14.645 admissões e 16.830 demissões em janeiro de 2017, nas 39 cidades. No país, ao todo, foram fechados no período 40.864 empregos -- apesar de negativo, o saldo é inferior ao registrado em janeiro do ano anterior, quando o país perdeu aproximadamente 100 mil vagas.

Em São Paulo, o saldo também foi negativo, porém em uma escala menor que a de 2016: - 4.457 postos de trabalho em janeiro de 2017, contra -27.056 vagas no primeiro mês do ano anterior. Como se vê, o Vale esteve na contramão da tendência apresentada no Brasil e também no estado, de desaceleração no número de empregos perdidos. Aqui, pelo contrário, a intensidade da crise aumentou.

São José, com saldo negativo de 507 vagas, foi a cidade mais afetada, ocupando o 357º lugar no ranking da evolução das vagas de emprego em São Paulo, composto no total por 370 municípios. Taubaté ficou em 352º lugar, perdendo mais de 380 empregos. Apesar de tímido, Jacareí teve um saldo de 90 novas vagas e ficou em 53º.

Os setores mais afetados na RMVale foram o comércio (-1.117 empregos), construção civil (- 872), serviços (- 460), além da extrativa mineral (-29), agropecuária (30), administração pública (77) e indústria (196).

O resultado de janeiro é preocupante. Em três anos, a crise econômica fechou 48 mil postos de trabalho no Vale, de acordo com o Caged, contando o período consecutivo de saldos negativos registrados entre 2014 até 2016.Foram - 4.981 vagas em 2014, - 24.526 em 2015 e -18.501 no ano passado.

Ao que tudo indica, infelizmente, a crise no emprego ainda vai dar muito trabalho.