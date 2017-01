EDITORIAL: Cidade quebrada - 19/01

Home

Mais do que 3.300 tablets, governo carlinhos ‘quebrou’ um município

Quebrados.

São 3.300 tablets da Escola Interativa, vitrine da gestão Carlinhos Almeida (PT), danificados, esquecidos longe das salas de aula no almoxarifado da prefeitura.

Com exclusividade, reportagem publicada na edição desta quinta-feira, assinada pelo repórter João Paulo Sardinha, revela que a administração Felicio Ramuth (PSDB) flagrou milhares de equipamentos quebrados -- um prejuízo de R$ 2,4 milhões, no cálculo dos novos ocupantes do Paço.

A informação é da comissão especial criada para verificar contratos da gestão anterior e os 5.414 pagamentos pendentes até dezembro do ano passado. Estudantes do 6º ao 9º anos da rede municipal receberam os tablets. Carlinhos adquiriu 20 mil equipamentos modelo Positivo, com o custo de aproximadamente R$ 13,7 milhões aos cofres do município.

No ano passado, o relatório do TCE (Tribunal de Contas do Estado) apontou existência de falhas na aquisição e armazenamento dos tablets. De acordo com auditoria, há relato de equipamentos armazenados dentro de um banheiro escolar na zona sul. Os fiscais também apontaram falta de planejamento na compra dos produtos.

À época, a gestão Carlinhos Almeida argumentou que os casos eram ‘pontuais’. Ouvido pela reportagem ontem, o secretário de Educação no governo passado, Luiz Carlos de Lima, justificou que “os equipamentos quebrados são decorrentes do uso cotidiano e do transporte”, afirmou. “Qualquer pessoa que possui tablet, smartphone ou notebook sabe que estes equipamentos estão sujeitos a sofrer quedas e quebras. Sendo um programa inovador, a quantidade de equipamentos quebrados está dentro do esperado”, declarou Lima.

Em meio ao cenário de terra arrasada, que encontrou na prefeitura, Felicio está fazendo a lição de casa. É preciso corrigir falhas e arrumar a bagunça nas contas. Mais do que 3.300 tablets, a administração Carlinhos Almeida deixou uma cidade em crise. Uma São José quebrada.