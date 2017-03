EDITORIAL: Brasil sob ataque - 16/03

Home

Janot dispara: a democracia está ameaçada pela corrupção no país.



A democracia está sob ataque.

É o que afirma o procurador-geral de República, Rodrigo Janot, em carta compartilhada terça-feira na rede interna do Ministério Público Federal, no mesmo dia em que ele encaminhou para a Corte Suprema o pedido de abertura de inquérito para investigar 83 políticos que tiveram o nome citado nas delações premiadas da Odebrecht.



Na mensagem, o procurador afirma que os depoimentos revelam uma triste realidade e um Brasil em que a ameaçada democracia está ‘conspurcada na sua essência pela corrupção e pelo abuso do poder econômico e político’. Um mar de lama, que deixa à deriva um país castigado por uma das mais graves crises morais de sua história.



É sabido que as crises representam, paralelamente, períodos de dificuldade e oportunidade. No caso do nosso Brasil, é a oportunidade de passar o sistema político a limpo e construir uma nova alternativa -- uma que seja real, não bravata de marqueteiro.



‘O sucesso das investigações sérias conduzidas pelo MPF [Ministério Público Federal] até aqui representa uma oportunidade ímpar de depuração do processo político nacional, ao menos para aqueles que acreditam verdadeiramente que é possível, sim, fazer política sem crime e que a democracia não é um jogo de fraudes, nem instrumento para o uso retórico do demagogo, mas um valor essencial à sociedade moderna e uma condição indispensável ao desenvolvimento sustentável do nosso país’, afirma Janot, em outro trecho.



A lista enviada pelo procurador inclui políticos dos mais altos escalões do Executivo e do Legislativo -- entre eles, cinco ministros de Michel Temer, os ex-presidentes Dilma Rousseff e Lula, os presidentes da Câmara e Senado, dez governadores, presidenciáveis como Aécio Neves.



Como se vê, a infecção é generalizada. Não se restringe a um ou outro partido político. É uma metástase. E o remédio é amargo. O Brasil não pode perder essa oportunidade. A democracia está sob ataque.



É hora de contra-atacar.