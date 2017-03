EDITORIAL: Boletim do ensino - 23/03

Home

País tem que aprender a lição: só a educação pode melhorar o Brasil

Boletim escolar.

Quando ele chega, o aluno que anda tropeçando nas notas treme na base e torce para que, por um milagre, a sua avaliação evapore e não chegue até a mão de seus pais.

Mas não adianta se esconder, porque ele é implacável. Sempre aparece. Pois bem, no Vale do Paraíba, o boletim escolar do ensino público chegou às nossas mãos e revelou um panorama preocupante.

Oito entre cada 10 estudantes que chegam ao último ano do Ensino Fundamental nas cidades da RMVale, em escolas públicas, não sabem adequadamente o português e a matemática. Traduzindo: deixam o ciclo básico apresentando deficiências em leitura, interpretação de texto e na solução dos problemas matemáticos.

É bom repetir: são oito entre cada 10.

A constatação é da plataforma QEdu, criada pela Fundação Lemann, que analisou os dados da Prova Brasil 2015 para os municípios do país. Os 39 municípios da RMVale foram reprovados na qualidade do ensino público avaliado no último ano do Ensino Fundamental -- tanto em escolas estaduais e quanto nas municipais.

No boletim do ensino no Vale as notas são, infelizmente, vermelhas.

Aproximadamente 20 mil alunos no 9º ano do Fundamental na região, que realizaram a Prova Brasil, 6.600 aprenderam adequadamente o conteúdo de Língua Portuguesa e outros 3.500 o de matemática.

Na média, só um quarto dos estudantes do 9º ano que passaram pelo exame mostraram que aprenderam as duas matérias. É um número chocante.

Os resultados mostram que a RMVale está muito longe de atingir a meta de 70% para ambas as disciplinas até 2022, de acordo com o movimento ‘Todos Pela Educação’, fundado em 2006 para melhorar o ensino.

Tendo o boletim em mãos, é preciso que os governos façam um intensivo para aprimorar o ensino oferecido em nossas cidades. Só a educação de qualidade será capaz de transformar nosso país. Já passou da hora do Brasil aprender essa lição.