EDITORIAL: Apertar o cinto - 04/01

- 06:00

Felício anuncia pacote de ações para reequilibrar gastos no paço

‘Apertem os cintos, o piloto sumiu!’

Caro leitor, o título daquele filme besteirol do início dos anos 80 se encaixa como uma luva no fim melancólico da administração Carlinhos Almeida (PT) em São José, finalizada no último dia de 2016. A diferença, na comparação com a película, que tinha em seu elenco Leslie Nielsen e Kareem Abdul-Jabbar, é que a versão encenada na prefeitura não teve graça nenhuma. Zero.

Após perder a eleição, sendo derrotado no primeiro turno retumbantemente por Felicio Ramuth (PSDB), Carlinhos pareceu ter deixado o comando da capital do avião no piloto automático e em meio a uma grande turbulência. Tal qual uma aeronave desgovernada, bem diferente da mostrada pelas peças publicitárias oficiais, o governo descreveu uma espiral na direção do vazio.

Carlinhos, que já enfrentava graves problemas, entrou em parafuso após a derrocada e os esqueletos começaram a sair do armário. E acredite, não eram poucos. Os cofres (neste caso, tanques) já estavam vazios e o quadro de colapso prejudicava o funcionamento dos aparelhos, tirando a autonomia da aeronave, deixando-a à deriva.

Ao longo de quatro anos, a máquina sofreu com severas intempéries, é verdade, como a crise econômica. Porém, isso não serve como desculpa. O fato é que os principais danos, prezado leitor, foram provocados pela tripulação, que não conseguiu identificar uma rota segura, além de ser expert em desperdício de recursos e excesso de peso (era kit escolar superfaturado aqui, funcio<CW-5>nários fantasmas no Bolsa Esposa ali, entre outros inúmeros exemplos).

Agora, caro leitor, Felicio recebe um avião sem combustível e com graves problemas, principalmente de manutenção.

Uma das cidades mais ricas do país, quarta que mais exportou em 2016, São José deve hoje água e luz. A real dimensão do problema só será conhecida quando a nova administração abrir a caixa preta de Carlinhos. Enquanto isso, Felicio anunciou uma série de cortes de gastos públicos. É o plano de voo. Para decolar, tem que apertar o cinto.