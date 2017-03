EDITORIAL: A mulher de César - 08/03

Home

- 06:00

Comissão que vai discutir reforma no legislativo já começou errado

Depois de servir na Hispânia e viúvo de sua primeira esposa, César casou-se com Pompeia em 67 a.C. Quatro anos mais tarde, ele foi eleito ‘pontifex maximus’ da religião de Roma, tendo direito a uma residência localizada na Via Sacra.



Lá, em 62 a.C., Pompeia realizou um festival como uma homenagem para Bona Dea (boa deusa), em que nenhum homem estava autorizado a participar.



Porém, o jovem Públio Clódio Pulcro, apaixonado pela esposa de César, disfarçou-se de mulher e conseguiu entrar no festival. O seu objetivo era claro: seduzi-la. No entanto, o plano não prosperou. Clódio foi pego e processado por sacrilégio. Mas o jovem acabou sendo inocentado mais tarde, por falta de provas.



Mesmo assim, César decidiu separar-se de Pompeia, sustentando que sua ‘esposa não deve estar nem sob suspeita’. O episódio deu origem ao conhecido ditado popular: ‘à mulher de César não basta ser honesta, deve parecer honesta’.



E o provérbio vem bem a calhar no momento atual na Câmara de São José.

Após a polêmica da votação vapt vupt, que foi revelada por e chocou o eleitorado joseense, o Legislativo foi duramente cobrado pela sociedade, a ponto de recuar e admitir rever a manutenção de 16 cargos com supersalários que deveriam ser extintos.



A medida deve ser votada no dia 16. E mais. Sob forte pressão, a presidência da Casa prometeu fazer um estudo para reformular a estrutura da Câmara, atualmente repleta de indicações políticas, ‘cabide’ de empregos e altos salários.



Ontem, no entanto, dois funcionários ligados ao caso dos supersalários foram escolhidos para compor a comissão criada para revisar a estrutura da Câmara. Os dois estão lotados em cargos que estavam previstos para serem extintos, mas ganharam sobrevida com a votação vapt vupt.



No total, o grupo tem quatro vereadores e cinco funcionários. E já começou mal. Afinal, ‘à mulher de César não basta ser honesta, deve parecer honesta’.