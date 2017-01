Edital dos kits escolares tem redução no preço e empresas correm contra o tempo

Home



Redação

São José dos Campos

O valor do edital para a compra dos kits escolares em São José dos Campos baixou 24% após o pregão presencial realizado pela prefeitura na manhã desta terça-feira. O valor total da lista de produtos será de cerca de R$ 1,2 milhão, valor abaixo do R$ 1,587 milhão previsto inicialmente.



As empresas selecionadas foram decididas nesta segunda. As vencedoras da licitação já pegaram a autorização de fornecimento, e, agora, possuem três dias para entregar os materiais. As aulas começam na próxima segunda-feira.



O governo Felicio Ramuth (PSDB) afirma que, no fim de semana, 40 professores trabalharão voluntariamente para montar os kits e garantir que eles estejam prontos para a volta às aulas. Ao todo, serão 39.504 conjuntos de materiais escolares.



