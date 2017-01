Edital de kit tucano tem produtos até 58,6% mais caros que versão petista

Home

- 21:29

No pregão lançado por Carlinhos, minidicionário custaria até R$ 2,78, enquanto Felicio poderá comprar item por até R$ 4,41



João Paulo Sardinha

São José dos Campos

A licitação para compra de materiais escolares aos alunos da rede mu]nicipal, lançada pelo governo Felicio Ramuth (PSDB) na última quinta-feira, apresenta produtos até 58,6% mais caros que no edital anterior, cancelado dois dias antes. A Prefeitura de São José dos Campos vai pagar até R$ 4,41 por um minidicionário, que no processo anterior sairia por no máximo R$2,78.

A administração espera definir as empresas fornecedoras dos materiais escolares em um intervalo de apenas 12 dias, entre a publicação do pregão presencial e a assinatura do contrato. O motivo da urgência é o início das aulas na rede, marcado para 6 de fevereiro.

Com o cancelamento da licitação anterior, aberta em dezembro pelo governo Carlinhos Almeida (PT), o governo tucano precisou montar um novo edital às pressas. De acordo com a gestão tucana, o anterior apresentava irregularidades na cotação de preços e na definição das empresas classificadas.

Preços. Além do minidicionário, a nova licitação tem outros itens com preços superiores. O apontador, que custará até R$ 1,14 neste certame, tinha valor referencial de R$ 0,74 na licitação anterior. A cola passou de R$ 1,14 para R$ 1,27. O caderno brochura foi de R$ 3,63 para R$ 3,79. Tesoura e lápis são outros produtos mais caros.

A cotação feita pela gestão do PSDB, em contrapartida, oferece preços mais baixos em itens como caderno de desenho, pasta, caderno universitário e caneta. O valor global do pregão presencial tucano é R$1,587 milhão. Já o pregão eletrônico anterior, aberto ainda na gestão petista, apresentava teto de R$ 2,6 milhões.

A diferença nas cifras dos editais se justifica pelo enxugamento de produtos a serem comprados pela administração. Caneta marca texto e bloco para fichário, por exemplo, foram excluídos do certame. Também houve diminuição no número de kits, de 40.685 para 39.504 unidades. Um terceiro ponto é a quantidade a ser comprada. Serão adquiridas 52.808 canetas azuis. O anterior teria 110 mil.

Outro lado. O prefeito Felicio Ramuth disse que a licitação será feita por itens e isso aumenta as chances de queda de preços. “Haverá vários fornecedores. Cada um poderá fornecer um item diferente. Assim, vai acontecer uma competição maior em cada item”.