Ederson festeja 7º lugar na São Silvestre e quer pódio

- 09:19

Marcos Eduardo Carvalho

São José dos Campos

Faltou pouco para conseguir um lugar no pódio. Foram 30 segundos apenas atrás de Willian Kibor, do Quênia, o quinto colocado. Mas o sétimo lugar na classificação geral da Corrida de São Silvestre, no último dia do ano, foi bastante comemorado por Ederson Vilela Pereira, atleta nascido em Caçapava e que desde os tempos da base compete pela equipe de São José dos Campos.

Aos 26 anos, ele participou da charmosa corrida pela nona vez na carreira. Em 2016, Ederson foi o segundo melhor brasileiro da corrida, atrás de Giovanni dos Santos, que ficou em quarto. Dominada por atletas africanos, a vitória foi do etíope Leoul Aleme, com 44min52s, com o conterrâneo Dawit Admasu em segundo e o queniano Stephen Kosgeie queniano em terceiro lugar.

“A sensação foi de que o pódio é uma questão de tempo e além do pódio ainda quero brigar por essas vitórias. Ainda tenho 26 anos e sei que posso colocar meu nome nessa aleria. Irei lutar para isso acontecer”, disse com exclusividade ao O VALE.

Na corrida, Ederson completou os 15km em 46min20s. Agora, ele aguarda o calendário de provas de atletismo para 2017.