Economia europeia apresenta sinais de estagnação, diz Eurostat

Depois do crescimento de 0,5% registrado no primeiro semestre de 2016, a economia europeia cresceu apenas 0,3% no segundo trimestre, informou o instituto de estatísticas europeu, Eurostat, nesta terça-feira (6). Já quando o assunto são os (ainda) 28 países da União Europeia, o crescimento foi 0,4% contra 0,5% nos três meses anteriores. As informações são da Agência Ansa.



Entre as principais economias, Itália, França e Finlândia apresentaram crescimento zero no período. A Alemanha teve alta de 0,4% no trimestre contra 0,7% nos três meses anteriores.



Já Áustria (0,1%) e Grécia e Lituânia (0,2%) tiveram crescimento abaixo da média, enquanto Romênia (1,5%), Hungria (1%), Eslováquia, Polônia e República Tcheca (0,9%) e Espanha (0,8%) apresentaram os melhores resultados do continente.



Na comparação anual, o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) da Europa ficou em 1,6% e da União Europeia em 1,8%, também números menores do que os do primeiro trimestre (1,7% e 1,9%, respectivamente).