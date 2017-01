Dupla que roubava residências na zona oeste de São José é presa

Home

- 12:25

Daniela Santos

São José dos Campos



Dois homens foram presos em flagrante na manhã desta quarta-feira (18) por roubo a uma residência no bairro Jardim Alvorada, região oeste de São José dos Campos. A dupla costumava cometer roubos à residências naquela região.



Segundo a Polícia Militar, por volta das 8h uma equipe avistou uma casa sendo roubada. Após fazer o cerco no local, os dois criminosos, de 20 e 21 anos, tentaram fugir pelos fundos pulando o muro, mas foram capturados. Cada um deles portava uma arma e fogo.



Após verificação foram encontrados dois celulares roubados dias atrás, nas redondezas do bairro. A ocorrência foi registrada no 8º DP (Distrito Policial).