Dupla Matheus e Kauan lançam novo CD e DVD

Home

- 20:30

Sertanejos possuem seis canções no Top 200 do Spotify; no repertório, músicas românticas e alegres

Paula Maria Prado

São José dos Campos

Se o primeiro “Na Praia” foi gravado em Brasília (DF), uma cidade sem mar, Matheus & Kauan eliminaram qualquer tipo de piada desta vez. Chega as lojas nesta semana o “Na Praia 2”, CD e DVD gravado em um show no Rio de Janeiro (RJ). O disco possui en sua versão simples 17 faixas, na deluxe, 23. Destas, apenas quatro são regravações.

“Gravar no Rio de Janeiro era um desafio. Por lá o sertanejo não é tão forte. Mas ficamos surpresos com a recepção do público e com o cenário que nos acolheu para essa gravação”, contou Kauan.

Sobre o palco foram montados módulos criados pelo arquiteto Luís Pedro Scalise que lembram janelas e portas vazadas. Ao fundo, o balanço das ondas do mar e um céu espetacular. Para aproveitar o show da natureza, a apresentação começou no pôr do sol e seguiu noite adentro.

Música. Quem acompanha o trabalho da dupla verá que neste disco, os sertanejos mantiveram o desejo de falar de “coisas boas”. Matheus, que já fez músicas para Luan Santana, Michel Teló e Bruno & Marrone, assina a maioria das canções.

“Sempre pensamos em criar uma identidade de forma que as pessoas ouçam uma música e saibam que é nossa. Acredito que cantar é um dom de Deus e ele não nos deu voz para ficar cantando só cachaça e farra. Queremos falar de coisas boas. Não só de amor, mas histórias que façam as pessoas felizes”, disse.

Até o momento, seis músicas figuram no Top 200 do Spotify, entre as mais ouvidas. “A internet veio para somar ao trabalho dos músicos. Os outros veículos ainda são fortes, como a TV, o rádio e os veículos impressos, mas estamos vendo crescer uma geração de internautas, youtubers”, afirmou Kauan. “A vantagem da internet é a resposta rápida do público. Colocamos algo na web e em pouco tempo atingimos alto número de curtidas e compartilhamentos. É um termômetro. E é ainda uma forma de estar perto dos fãs”.

Vale lembrar que a dupla possui apenas seis anos de carreira. Esta foi iniciada com uma participação no festival Caldas Country.