Dupla é presa ao tentar roubar restaurante no centro

17:17



São José dos Campos

Dois homens foram presos na manhã desta quinta-feira (8), no centro de São José dos Campos, por tentativa de roubo a um restaurante na avenida Nelson D'Ávila.



De acordo com informações da Polícia Militar, policiais perseguiram os dois e, na abordagem, encontraram com eles suas chaves de fenda, utilizadas para simular que estavam armados. Os criminosos confessaram o crime e também foram reconhecidos pelas vítimas. A ação ocorreu por volta de 11h15.



Os dois suspeitos, de 35 e 23 anos, já tinham antecedentes criminais por estelionato e roubo, e permanecem presos no 1º DP de São José dos Campos.