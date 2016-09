Home

- 18:11

Gazeta Press

São Paulo

Garçom do Palmeiras neste Brasileirão com nove assistências, Dudu tem sido um dos jogadores mais importantes do líder Verdão no torneio. Três pontos à frente do Flamengo na tabela de classificação, o camisa 7 brincou com a expressão “cheirinho do hepta”, viralizada nas redes sociais em referência às chances do Rubro-Negro conquistar mais um título nacional.



“Acho que está mais para a gente sentir esse cheiro, estamos em primeiro (risos). Mas ainda faltam muitas partidas, sabemos que têm muitos times brigando, muitos times perto, Flamengo é um deles, Atlético-MG deu uma distanciada dos outros, mas ainda faltam 15 jogos. Sabemos das dificuldades do campeonato e esperamos manter isso que estamos fazendo. Sempre com os pés no chão para, no final do ano, conquistar esse título”, disse em entrevista ao programa Seleção Sportv.



Dudu vinha convivendo com críticas da torcida por uma queda no seu desempenho após uma proposta recebida da China. O técnico Cuca, então, optou por colocar o atacante como capitão da equipe, o que foi valorizado pelo jogador, que retomou o ótimo futebol.



“Acho que quando somos capitão da equipe, devemos ser um espelho, então fico feliz pelo Cuca me dar essa chance. Ano passado não tive um período muito legal e fiquei suspenso. Hoje, isso é uma página virada e o treinador me deu muita confiança, dizendo que eu seria muito importante para a equipe dele”, completou.



Dudu poderá continuar exercendo sua liderança no próximo domingo, quando o Palmeiras visita o Grêmio às 18h30 (de Brasília), em Porto Alegre, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor gaúcho está dez pontos atrás do líder na tabela de classificação.