Duas mulheres são apreendidas por drogas na P1 de Tremembé

- 16:04

Daniela Santos

Taubaté



Duas mulheres foram apreendidas com drogas durante visita de rotina na Penitenciária Dr. Tarcizo Leonce Pinheiro Cintra, a P1 de Tremembé.



O primeiro flagrante ocorreu no sábado (28), quando foi encontrado 1,5 Kg de maconha na altura da calça da suspeita. Já no domingo (29), uma mulher d e20 anos foi flagrada com 1 grama da mesma droga.



Questionadas, ambas confirmaram que estavam com o entorpecente. Um Boletim de Ocorrência foi realizado pela SAP e as duas foram suspensas do rol de visitas.