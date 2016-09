‘Drive Thru’ da droga provoca até ‘congestionamento’ em São José

Home

À luz do dia, mercado do tráfico chega a parar o trânsito no Campo dos Alemães, reunindo até uma dezena de carros à espera de entorpecentes

Redação

São José dos Campos



Avançando pelo asfalto, a viatura irrompe as ruas da zona sul de São José. É dia do caçador. Pistola em punho, a equipe de policiais surpreende os traficantes. “Deita, deita, deita”, é a ordem dada aos homens que estavam no “drive thru” da droga.

À luz do dia, o tráfico abastece clientes com crack, maconha e cocaína no bairro -- o maior reduto das “biqueiras” na região sul. O “drive” chega a formar fila de até 10 veículos na rua, todos abastecidos por “vapores” que estão a pé ou em bicicletas.

Essa cena, que diariamente se repete, foi flagrada pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) -- a operação foi registrada em vídeo. Em áreas da zona sul, como no Campo dos Alemães e no Conjunto Elmano Ferreira Veloso, o tráfico faz verdadeiras ‘feiras’ da droga.

Policiais que combatem o mercado do entorpecente na cidade dizem que estão enxugando gelo -- apesar das operações e prisões, o comércio ilícito continua.

Em 2016, o número de flagrantes de tráfico teve queda de 11% de janeiro a julho -- foi de 614 em 2015, também nesse período, para 546. O índice é um indicador de produtividade policial -- quanto maior a repressão, maior também é o número de flagrantes.

Mapa. A zona sul é disparada a área recordista em São José de ocorrências de tráfico. Foram, de janeiro a julho, 310 casos -- o equivalente a 56,7% do total da cidade no período. Desses, 281 foram no territorial do 3ºDP (Distrito Policial), que compreende bairros como Campo, Dom Pedro 1º e 2º, Jardim Morumbi, entre outros.

A região leste teve 145 casos registrados, à frente da central (44), norte (42) e oeste (5).

Repressão. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, o número de flagrante de tráfico de drogas na RMVale teve queda entre janeiro e julho desse ano, em comparação ao mesmo período no ano anterior. Entre os meses de janeiro a julho de 2016, a cidade teve 1.864 casos de tráfico, índice 14,61% menor do que o registrado no ano anterior durante esse mesmo período. Há ainda outros 1.003 casos de porte e 125 de apreensão de entorpecentes em 2016. No total, juntando com o tráfico, são 2.992 casos -- 14 por dia.

Taubaté. A cidade também registrou queda. Em 2016, o índice caiu 41,1% -- foi de 299 para 176 ocorrências registradas na comparação com 2015.