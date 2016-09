Dorival testa Vecchio na vaga de Lucas Lima

Home

- 21:27

Gazeta Press

Santos



Uma semana livre de treinamentos é tudo que um treinador sonha no apertado calendário do futebol brasileiro. Porém, o técnico Dorival Júnior ainda não conseguiu aproveitar o tempo livre para treinar com o elenco completo do Santos. Com desfalques por lesões e Lucas Lima defendendo a Seleção Brasileira, o comandante vai remontando a equipe durante os treinos. Nesta sexta-feira, Copete ficou fora mais uma vez.



O colombiano foi poupado novamente, por conta de um desconforto muscular na coxa. Zeca e Ricardo Oliveira, que foram preservados na última quinta, treinaram normalmente. E o goleiro Vanderlei, liberado para o nascimento da filha, também retornou na tarde desta sexta-feira.



Por conta da ausência de Copete, Dorival comandou a equipe titular com uma formação diferente. Apenas com Ricardo Oliveira na frente, o técnico abriu espaço para o argentino Emiliano Vecchio. Já Thiago Maia, suspenso após o terceiro cartão amarelo contra o Figueirense, deu espaço para Léo Cittadini.



Com isso, o time titular que treinou nesta sexta-feira foi formado por: Vanderlei, Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Zeca; Renato, Léo Cittadini, Jean Mota, Vecchio e Vitor Bueno; Ricardo Oliveira.



Ainda esperando o retorno de Lucas Lima, que defende a Seleção Brasileira na próxima terça-feira, contra a Colômbia, em Manaus, o Santos encara o Internacional, na quinta, no Beira-Rio, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.