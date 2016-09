Dorival quer força máxima contra Vasco

Home

Após consolidar sua posição no G4 do Campeonato Brasileiro, o Santos passa a pensar na Copa do Brasil. O centroavante Ricardo Oliveira, que saiu com dores contra o Santa Cruz, fará exames nesta segunda-feira, já que o técnico Dorival Júnior deseja escalar força máxima diante do Vasco.



Na Vila Belmiro, no jogo de ida pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o Santos ganhou do time cruzmaltino por 3 a 1. Às 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira, em São Januário, a equipe praiana reencontra o Vasco na partida decisiva em busca de uma vaga nas quartas.



“Não vamos abrir mão de um campeonato tão importante. Teremos um compromisso muito difícil. O Vasco atuou na sexta-feira e já está descansando há 48 horas e nós fizemos uma partida muito exigente. Vamos ter problemas, mas espero que possamos fazer um grande jogo”, afirmou Dorival após bater o Santa Cruz.



Questionado sobre a possibilidade de montar um time alternativo para enfrentar o Vasco, Dorival Júnior negou categoricamente.



“Não vamos poupar. A não ser que tenhamos algum problema médico. Caso contrário, é time completo”, confirmou.



O centroavante Ricardo Oliveira já figura como dúvida para a partida diante do Vasco. Escalado como titular no triunfo sobre o Santa Cruz, o atacante sentiu um desconforto na parte posterior da coxa direita durante o segundo tempo, pediu para sair e acabou substituído por Rodrigão no Pacaembu.



“Vamos fazer exames para ver qual é o grau da lesão, mas não foi nada que abriu. Senti uma fisgada. Coloquei o dedo, doeu e achei melhor sair. Eu me conheço bem e agora vamos procurar, com calma, ver qual é a gravidade”, explicou o centroavante.