Dorival mantém dúvida sobre substituto de Copete

17:24

Santos

Com o cartão amarelo levado no último domingo, na vitória do Santos sobre o Corinthians, Jonathan Copete está suspenso para encarar o Botafogo na próxima quarta-feira, às 19h30, no Rio de Janeiro. Sem o colombiano, o técnico Dorival Júnior ainda não definiu seu substituto na posição para o duelo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jean Mota, Emiliano Vecchio e Walterson disputam a vaga na equipe titular.



Promovido do time B há menos de duas semanas, o jovem Walterson, de 21 anos, vem ganhando a confiança do treinador e é um dos cotados para entrar na equipe. Relacionado pela primeira vez contra o Internacional, ele entrou no segundo tempo da derrota por 2 a 1, no Beira Rio, assim como no clássico diante do Timão.



Caso escolha o atacante, Dorival não precisará mudar o esquema de jogo, pois Walterson costuma atuar pelo lado esquerdo do ataque, com características parecidas às de Copete.



Mas se o comandante optar por mudar o posicionamento da equipe, o escolhido deve ser Emiliano Vecchio. O argentino chegou a treinar na vaga do colombiano antes do duelo contra o Inter.



O meia Jean Mota, por sua vez, se destacou no segundo tempo contra o Corinthians e deu assistência para o gol de Renato. Apesar de ter entrado como armador no clássico, na vaga de Lucas Lima, o camisa 39 também pode atuar pela ponta no ataque, assim como Copete.



No treino desta segunda-feira, além de Victor Ferraz, Lucas Lima e Ricardo Oliveira, que não jogaram no domingo, apenas os reservas entraram em campo.



Com dúvida em apenas uma posição, Dorival deve escalar o Peixe contra o Botafogo com Vanderlei; Victor Ferraz, Gustavo Henrique, Luiz Felipe e Zeca; Renato, Thiago Maia, Lucas Lima e Vitor Bueno; Walterson (Jean Mota ou Vecchio) e Ricardo Oliveira.