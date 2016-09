Dono de terreno invadido vai processar governo de Taubaté

Home

Após desocupação, donos de propriedade invadida no bairro Fonte Imaculada vão processar a Prefeitura de Taubaté pelas depredações e furtos praticados pelos invasores antes de deixarem o terreno.

Segundo a Aproesp (Associação de Professores e Servidores Públicos do Magistério Oficial do Estado), proprietária do terreno, a maioria das 18 casas construídas antes da invasão em 2011 foi alvo de vandalismo. Duas ficaram inundadas. “Depredaram o patrimônio e o que não conseguiram levar quebraram. Provavelmente foi na véspera da desocupação, porque estivemos no local na última sexta-feira e estava em ordem”, afirmou o professor Elias Rahal Neto, diretor-presidente da Aproesp.

De acordo com a associação, foram furtadas janelas, portas e caixas d’ água. Também foram deixados no terreno lixo e restos de utensílios, além de terem quebrado janelas e telhados. “Pagamos nossos impostos religiosamente em dia. Não podemos aceitar isso. Estamos buscando subsídios em estudos jurídicos para penalizar e processar o município”, disse Rahal Neto.

Outro lado. A Prefeitura de Taubaté informou que não vai comentar o assunto por se tratar de uma área particular.