Dono de empresa diz que incêndio que queimou 21 ônibus em São José foi criminoso

Home

- 14:00

Daniela Santos

São José dos Campos



O incêndio que atingiu 21 ônibus na empresa Viação Mimo na madrugada da última segunda-feira (13), em São José dos Campos, pode ter sido criminoso, de acordo com o proprietário da companhia.



Cláudio Moreira, em entrevista ao site ‘Diário Transporte’, disse que sua empresa firmaria contrato para transporte de funcionários com a Queiroz Galvão na última quarta-feira (15). O contrato com a antiga prestadora de serviços não foi renovado.



“Desde que tínhamos ganhado essa concorrência, começamos a sofrer ameaças. Nosso gerente comercial, por exemplo, chegou a ser ameaçado de morte”, relatou.



Ainda segundo o empresário, a perícia que esteve no local encontrou um coquetel molotov jogado entre os 21 veículos e que teriam sido lançados da parte do fundo da garagem. O prejuízo foi calculado em R$ 6 milhões.



Incidente. Na madrugada da última segunda-feira, por volta das 3h, 21 ônibus foram incendiados na garagem da empresa, localizada no bairro Eugênio de Melo, zona leste de São José dos Campos. Vinte e sete profissionais dos Bombeiros e nove viaturas participaram do resgate. Outros 15 ônibus conseguiram ser salvos.



O VALE entrou em contato com a Polícia Civil, mas até a publicação da matéria ninguém se pronunciou sobre o andamento das investigações.