Dono da Cervejaria do Gordo é encontrado morto em Lorena

O empresário André Nunes, dono da famosa Cervejaria do Gordo, foi encontrado morto em Lorena nesta quinta-feira. Ele foi vítima de infarto.



De acordo com as primeiras informações, ele foi encontrado morto em sua residência. Segundo o portal 'O Lorenense', sua filha, que trabalhava com ele na Cervejaria, e um funcionário da casa de shows o encontraram. Ele teria sido levado ao hospital, mas já estava morto.



André tinha 45 anos. "É com a mais profunda tristeza que nós da CDG (Cervejaria do Gordo) comunicamos aos nossos clientes e amigos que perdemos uma grande e espetacular pessoa, André Nunes 'Gordo', que veio a falecer nessa madrugada. Uma perda que jamais será reparada. Somente vamos nos lembrar de todas as alegrias e de todas as suas realizações. Que Deus te acompanhe e que onde você estiver consiga nos guiar com sua maestria", publicou a página da Cervejaria, no Facebook.