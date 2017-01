Dom Raymundo faz despedida hoje em Aparecida

Home

Será realizada nessa sexta-feira a celebração de despedida do cardeal Dom Raymundo Damasceno Assis, da arquidiocese de Aparecida. A missa de está marcada para as 20h, no Altar Central do Santuário Nacional de Aparecida, com entrada aberta ao público.

No dia 16 de novembro do ano passado, o Papa Francisco aceitou a renúncia do Cardeal Arcebispo, que ficou durante 13 anos no cargo na Basílica.



O Papa também nomeou Dom Orlando Brandes, da Arquidiocese de Londrina, no Paraná, como o substituto deDom Raymundo; a cerimônia de posse deDom Orlando está marcada para o dia 21