Dólar aproxima-se de R$ 3,30 e fecha no maior valor em 40 dias

19:32

Agência Brasil

Brasília

Em um dia de poucos negócios por causa do feriado nos Estados Unidos, a moeda norte-americana subiu e fechou no nível mais alto em mais de 40 dias. O dólar comercial encerrou esta segunda-feira (5) vendido a R$ 3,282, com alta de R$ 0,029 (+0,88%). A moeda está na maior cotação desde 28 de julho (R$ 3,297).



A moeda chegou a operar próximo da estabilidade durante a manhã, mas começou a subir às 10h até encerrar no valor máximo. A divisa acumula alta de 1,63% em setembro, mas caiu 16,87% em 2016.



Por causa do feriado do Dia do Trabalho nos Estados Unidos, o mercado financeiro norte-americano não funcionou hoje, resultando em baixo volume de negociação no mercado internacional. A cotação foi influenciada por fatores internos, como as negociações em torno da reforma da Previdência e a compra de US$ 500 milhões no mercado futuro pelo Banco Central, em operação conhecida como swap cambial reverso.



O mercado de ações operou próximo da estabilidade. O índice Ibovespa, da Bolsa de Valores de São Paulo, encerrou o dia com leve queda de 0,08%, aos 59.566 pontos. A queda só não foi maior porque a alta na cotação internacional do petróleo fez os papéis da Petrobras se valorizar. As ações ordinárias, com direito a voto em assembleia de acionistas, saltaram 2,88%, para R$ 16,08. Os papéis preferenciais, com preferência na distribuição de dividendos, subiram 1,92%, para R$ 13,83.